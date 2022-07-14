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Доллар на Мосбирже завершил торги подорожанием до 58,3 рубля

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Курс доллара 14 июля завершил торги укреплением до 58,3 руб., евро упал до 58,75 руб., следует из данных Московской биржи.

Таким образом, курс американской валюты на 19.00 мск повысился на 3 копейки, европейская валюта снизилась на 35 копеек.

По данным Банка России, официальный курс доллара к рублю на пятницу, 15 июля, упал на 27,54 копейки — до 58,25 руб., а евро снизился на 55,7 копейки, до 58,34 руб.

Днем 13 июля впервые почти за 20 лет, с декабря 2002 года, в ходе торгов европейская валюта оказалась дешевле американской. По информации Forex Capital Markets, курс евро в моменте достигал 0,9999 доллара. Экономисты ничего удивительного в этом не увидели, объяснив, что европейский Центральный банк, в отличие от американской Федеральной резервной системы, не спешит поднимать ключевую ставку. К вечеру 13 июля евро отыграло свои позиции и сейчас пока держится немного дороже доллара.

Генеральный директор инвестиционной компании ООО «АБЦ» Евгений Лашков считает, что курс рубля к доллару вернется к оптимальному уровню 70-75 руб. осенью 2022 года, а к концу года может сместиться в пределы коридора 70-80 руб.

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