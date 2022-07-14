Доллар на Мосбирже завершил торги подорожанием до 58,3 рубля

Курс доллара 14 июля завершил торги укреплением до 58,3 руб., евро упал до 58,75 руб., следует из данных Московской биржи.

Таким образом, курс американской валюты на 19.00 мск повысился на 3 копейки, европейская валюта снизилась на 35 копеек.

По данным Банка России, официальный курс доллара к рублю на пятницу, 15 июля, упал на 27,54 копейки — до 58,25 руб., а евро снизился на 55,7 копейки, до 58,34 руб.

Днем 13 июля впервые почти за 20 лет, с декабря 2002 года, в ходе торгов европейская валюта оказалась дешевле американской. По информации Forex Capital Markets, курс евро в моменте достигал 0,9999 доллара. Экономисты ничего удивительного в этом не увидели, объяснив, что европейский Центральный банк, в отличие от американской Федеральной резервной системы, не спешит поднимать ключевую ставку. К вечеру 13 июля евро отыграло свои позиции и сейчас пока держится немного дороже доллара.

Генеральный директор инвестиционной компании ООО «АБЦ» Евгений Лашков считает, что курс рубля к доллару вернется к оптимальному уровню 70-75 руб. осенью 2022 года, а к концу года может сместиться в пределы коридора 70-80 руб.