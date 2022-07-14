Захарова заявила, что цены на нефть выросли из-за западной энергетической политики

Цены на энергоносители, в том числе нефть, стали расти из-за просчетов западной энергетической политики. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на еженедельном брифинге.

«Причины роста цен на энергоносители, включая нефть, носят многоплановый характер. Проблемы не в визите (президента США Джо) Байдена в Саудовскую Аравию, а в серьезных просчетах энергетической политики Запада, которые привели к недофинансированию углеводородного сектора в последние годы», — сказала дипломат.

По словам Захаровой, на энергетический рынок крайне негативно влияют «незаконные рестрикции в энергетической сфере, к которым в политических целях сплошь и рядом прибегают США».

Представитель МИД РФ добавила, что российская сторона дорожит многолетним сотрудничеством с Саудовской Аравией в сфере энергетики. Эр-Рияд и Москва — сопредседатели механизма ОПЕК+, который играет важную роль в стабилизации сырьевого рынка.

Ранее 14 июля Захарова заявила, что планы «группы Семи» (G7) установить потолок цен на нефть из России могут привести к росту цен на сырье.