Германия начала отбор газа из подземных хранилищ после остановки «Северного потока»

Отбор газа из подземных хранилищ Германии впервые с начала апреля превысил уровень закачки на фоне остановки «Северного потока». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Gas Infrastructure Europe (GIE).

Закачка остановилась из-за закрытия на плановое техническое обслуживание и аварии на месторождении в Норвегии.

По информации GIE, отбор газа из немецких ПХГ 12 июля составил 85,5 млн куб. м. В этот же день закачка была лишь 72,6 млн кубометров.

В связи с чем изъятие газа из хранилищ ФРГ превысило закачку в них впервые с начала апреля текущего года.

Известно, что наиболее весомый вклад внесен при отборе из хранилищ компании Uniper.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Евросоюз разрабатывает меры на случай остановки поставок газа из России.

Также в Германии отказывались предсказывать развитие ситуации с «Северным потоком».