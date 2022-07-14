Трюдо прокомментировал возвращение турбин «Северного потока» ФРГ

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выступил в защиту решения своего правительства о возвращении в Германию подпадающих под санкции турбин для газопровода «Северный поток — 1», назвав это «очень трудным» решением, пишет The Washington Post.

По его словам, такое решение было принято, чтобы Европа не столкнулась с энергетическим кризисом.

«Это было очень трудное решение. Но мы видели, как Россия постоянно пытается использовать энергию в качестве оружия, чтобы создать разногласия между союзниками», — сказал он.

Он добавил, что санкции «направлены не на наших союзников, а на Путина и его приспешников».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал решение Канады вернуть в Германию отремонтированную турбину для «Северного потока» «опасной уступкой».

В сообщении главы государства говорится: «Теперь можно не сомневаться, что Россия попытается не просто максимально ограничить, а полностью прекратить в самый острый момент поставки газа в Европу. Именно к этому теперь нужно готовиться, именно это сейчас провоцируется».