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Экономист Куликова назвала ожидаемым самое резкое за 20 лет удешевление евро к доллару

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Depositphotos

Самое резкое за последние 20 лет удешевление евро к доллару не стало большой неожиданностью, так как европейский ЦБ не стал ужесточать денежно-кредитную политику. Такое мнение в разговоре с «Газетой.Ru» высказала экономист Татьяна Куликова.

«То, что курс евро впервые за 20 лет стал дешевле доллара, уже давно ожидалось. В то время как в США уже трижды за последнее время поднимали ключевую ставку — сначала на 0,25 процентных пункта, потом на 0,5 п.п. и следом еще на 0,75 п.п, европейский Центробанк только готовится совершить первый шаг на ближайшем заседании в конце июля. Штаты активно взяли курс на количественное ужесточение — печатный станок наоборот. В ЕС пока этого нет. При таком раскладе курс евро к доллару до конца июля вполне может опуститься до €0,95-0,99 за американскую валюту», — объяснила Куликова.

Она добавила, что сейчас у европейского ЦБ ставки отрицательные. Без их поднятия курс евро продолжит снижаться по отношению к доллару и рублю. К концу 2022 года курс европейской валюты, скорее всего, будет в коридоре 65-75 руб., предположила Куликова.

«Европейцы сейчас зажаты в ловушку растущей инфляцией. В ЕС она самая высокая за последние несколько десятилетий. А также — необходимостью повышения ключевой ставки. Последнее для Евросоюза очень опасно, потому что южные страны могут оказаться в результате изменения денежно-кредитной политики банкротами. А это, в свою очередь, уже может привести к началу процесса распада еврозоны. Поэтому ЕЦБ сейчас действует очень осторожно», — резюмировала она.

Курс евро в ходе торгов 13 июля впервые с декабря 2002 года оказался дешевле доллара. По данным Forex Capital Markets, значение европейской валюты в моменте достигало 0,9999 доллара. Однако к 16:00 мск евро поднялся до отметки 1,002.

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