Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Лолита рассказала, как на ее мать напали в Киеве из-за русской речи 14:06
Власти Новой Каховки назвали число жертв ракетного удара ВСУ 14:04
Глава Росавиации Нерадько попал в больницу в результате падения... 14:00
Xiaomi выпустит кнопочный телефон под управлением Android 12 13:59
Bloomberg: Германия может договориться с Shell на поставку СПГ вместо газа... 13:59
Зарезавший 14-летнюю читинку подросток отправится в колонию на 6,5 лет 13:58
Вдова Пьера Нарцисса заявила, что «забальзамировала его как Ленина» 13:57
Глава МИД Венгрии заявил о начале переговоров о закупке дополнительных объемов... 13:56
Психиатры назвали фактор, повышающий риск появления тревожного расстройства у девочек 13:56
Протестующие ворвались в офис премьер-министра Шри-Ланки в Коломбо 13:51
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

АТОР: средняя стоимость путевки в Турцию выросла на 95-98%

close
100%
Depositphotos

Средний чек тура в Турцию за год вырос на 95-98%, сообщает АТОР со ссылкой на данные статистики по проданным турпакетам на июль и август 2021 и 2022 года.

По информации федеральных туроператоров, отдых на турецких курортах обойдется россиянам минимум €3367. За эти деньги можно купить тур на семью из двух взрослых с ребенком с заездом в июле-августе. Годом ранее аналогичная путевка стоила от €1731.

Отмечается, что основная причина роста цен на туры — проблемы с авиаперевозками, стоимость на которые выросла, а количество рейсов стало меньше.

При этом туроператоры подчеркивают, что клиентов, готовых покупать путевки на текущих условиях, много.

Ранее в АТОР подсчитали, сколько на самом деле стоит отдых на семью из двух, трех, четырех человек в пятизвездочном отеле с системой «все включено» на 10 дней.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть