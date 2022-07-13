АТОР: средняя стоимость путевки в Турцию выросла на 95-98%

Средний чек тура в Турцию за год вырос на 95-98%, сообщает АТОР со ссылкой на данные статистики по проданным турпакетам на июль и август 2021 и 2022 года.

По информации федеральных туроператоров, отдых на турецких курортах обойдется россиянам минимум €3367. За эти деньги можно купить тур на семью из двух взрослых с ребенком с заездом в июле-августе. Годом ранее аналогичная путевка стоила от €1731.

Отмечается, что основная причина роста цен на туры — проблемы с авиаперевозками, стоимость на которые выросла, а количество рейсов стало меньше.

При этом туроператоры подчеркивают, что клиентов, готовых покупать путевки на текущих условиях, много.

Ранее в АТОР подсчитали, сколько на самом деле стоит отдых на семью из двух, трех, четырех человек в пятизвездочном отеле с системой «все включено» на 10 дней.