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Globe and Mail: Канада сможет обслужить еще 5 турбин РФ для «Северного потока»

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Arnd Wiegmann/Reuters

Канада cможет обслужить или отремонтировать еще пять российских турбин для газопровода «Северный поток» за два ближайших года. Об этом сообщает Globe and Mail.

Речь идет о действующем соглашении об исключении из антироссийских санкций, уточнили в издании.

Министерство иностранных дел Канады предоставило компании Siemens Energy возможность воспользоваться исключением из санкций в течение двух лет. Тем не менее Оттава обладает правом на отзыв данного решения в любой момент.

Турбину для «Северного потока», которую ранее не удалось бы отправить из Канады в Германию из-за санкций, доставляют в Европу, обратили внимание в СМИ.

Ранее в Германии отказались предсказывать развитие ситуации с «Северным потоком».

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Санкции против России
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