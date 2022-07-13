Путин подписал закон о моратории на штрафы за невозврат валюты из-за санкций

Президент России Владимир Путин 13 июля подписал закон, который вводит до конца 2022 года запрет на применение административной ответственности в отношении российских резидентов за нарушение ряда норм валютного законодательства в связи с санкциями. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

В документе сказано, что закон допускает временно не прибегать в подобных случаях к административной ответственности, которая ранее была предусмотрена за реализацию незаконных валютных операций, невозврат валютной выручки и невыполнение обязательств по внешнеторговому договору.

При этом все находящиеся в производстве судей, органов, должностных лиц административные дела по всем подпадающим под мораторий преступлениям, совершенным в этот период из-за антироссийских санкций со стороны недружественных стран, должны быть прекращены. А если по таким делам уже приняты решения о наложении штрафов, то они не подлежат исполнению.

Ранее сообщалось, что правительство РФ вводит мораторий на проверки налоговыми органами соблюдения валютного законодательства с 1 июня по 31 декабря.