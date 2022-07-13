Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Пушилин заявил, что наемников казнят, если их апелляция будет отклонена 11:07
Главный режиссер «Ленкома» Франдетти заявил, что намерен «следовать традициям»... 11:06
Боб Оденкёрк рассказал об инфаркте на съемках «Лучше звоните Солу» 11:06
В Санкт-Петербурге пенсионер открыл детскую порностудию 11:01
Глава Ассоциации российских банков: вводить комиссии для валютных счетов россиян... 11:00
Брэдли Купер спровоцировал слухи о романе с помощницей Хилари Клинтон 10:58
Алексей Серебряков впервые за долгое время вышел в свет с приемной дочерью 10:56
Работающих по 14 специальностям украинок обязали встать на учет... 10:56
На Украине назвали условие, без которого страну ждет экономическая катастрофа 10:54
NASA опубликовало самые точные фотографии далекой экзопланеты 10:53
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

В МИД РФ заявили, что Москва может ответить Западу на заморозку российских активов

close
100%
РИА «Новости»

Россия может ответить на решение Запада не вступать в правовое взаимодействие по замороженным российским активам. Об этом заявил директор Департамента экономического сотрудничества Министерства иностранных дел России Дмитрий Биричевский, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что Москва неоднократно указывала на нелегитимность «заморозки» российских активов за рубежом. Российская сторона воспринимает это как посягательство на суверенную собственность.

Таким образом дипломат прокомментировал решение Канады на законодательном уровне разрешить конфискацию активов РФ и передачу их Украине.

«Не следует забывать об иностранных активах западных стран, их бизнеса и граждан, находящихся на территории нашей страны, к которым могут быть применены «зеркальные» меры», — сказал Биричевский, добавив, что Россия не хочет эскалации в этом направлении и призывает Запад вернуться к строгому следованию «продвигаемым им же принципам демократии».

Накануне Европейский комиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс в рамках неформальной встречи министров юстиции Евросоюза в Праге сообщил, что в ЕС заморожено €13,8 млрд активов, принадлежащих российским бизнесменам.

Также Рейндерс заявил, что в октябре Евросоюз примет директиву, позволяющую конфисковать российские активы в случае обхода санкций.

Все новости на тему:
Санкции против России
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть