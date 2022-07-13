В МИД РФ заявили, что Москва может ответить Западу на заморозку российских активов

Россия может ответить на решение Запада не вступать в правовое взаимодействие по замороженным российским активам. Об этом заявил директор Департамента экономического сотрудничества Министерства иностранных дел России Дмитрий Биричевский, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что Москва неоднократно указывала на нелегитимность «заморозки» российских активов за рубежом. Российская сторона воспринимает это как посягательство на суверенную собственность.

Таким образом дипломат прокомментировал решение Канады на законодательном уровне разрешить конфискацию активов РФ и передачу их Украине.

«Не следует забывать об иностранных активах западных стран, их бизнеса и граждан, находящихся на территории нашей страны, к которым могут быть применены «зеркальные» меры», — сказал Биричевский, добавив, что Россия не хочет эскалации в этом направлении и призывает Запад вернуться к строгому следованию «продвигаемым им же принципам демократии».

Накануне Европейский комиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс в рамках неформальной встречи министров юстиции Евросоюза в Праге сообщил, что в ЕС заморожено €13,8 млрд активов, принадлежащих российским бизнесменам.

Также Рейндерс заявил, что в октябре Евросоюз примет директиву, позволяющую конфисковать российские активы в случае обхода санкций.