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В ОПЕК предсказали снижение добычи нефти в России до конца 2023 года

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Depositphotos

Добыча нефти в России сократится в 2022 и 2023 годах более чем на 0,37 млн баррелей в сутки. Об этом сообщается на сайте ОПЕК.

По данным ОПЕК, в России добыча нефти в 2022 году уменьшится на 0,17 млн баррелей в сутки. В 2023 году этот показатель вырастет до 0,2 млн баррелей. При этом прогнозы по добыче для России считаются особо неопределенными.

В публикации указали, что в 2021 году Россия добывала 10,8 млн баррелей в сутки.

В докладе также указали, что предложение жидких углеводородов в 2022 году среди стран вне ОПЕК вырастет на 2,15 млн баррелей в сутки, достигнув 65,73 млн баррелей в сутки. В 2023 году этот показатель вырастет до 67,44 млн баррелей в сутки, то есть увеличение составит 1,71 млн баррелей в сутки.

8 июля президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами российского правительства заявил, что страны Запада пытаются заставить другие государства-экспортеры нефти увеличить объем добычи сырья. По словам главы государства, несмотря на все попытки повлиять на уровень добычи, энергетический рынок не терпит суеты и за пару дней ситуацию исправить невозможно.

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