Лидер правящей германской партии СДПГ в Бундестаге Рольф Мютцених поддержал возвращение турбины Siemens в страну, необходимой для восстановления функционирования газопровода «Северный поток», сообщает агентство DPA.

«Мы также считаем, что поставка этой турбины понятна как с юридической, так и с политической точки зрения <...> И поэтому мы надеемся, что очевидный предлог для сокращения поставок газа со стороны России не будет сохранен», — заявил Мютцених.

Он утверждает, что нельзя допустить использование ситуации с турбиной в политических целях России. При этом глава СДПГ призвал вести дискуссии о возможном дефиците объективно и не так эмоциоально.

«Иногда меня беспокоит легкомыслие в отношении того, как ведутся политические дебаты в Германии <...> Мы все можем быть очень довольны тем, что [канцлер] Олаф Шольц и все федеральное правительство действуют осмотрительно и разумно», — добавил Мютцених.

Ранее сенатор Пушков оценил реакцию ФРГ на протест Украины из-за турбины для «Северного потока».