РИА «Новости»: надежды на консенсус по вопросу вывоза зерна с Украины очень высоки

Консенсус по вопросу вывоза зерна с Украины между российской и украинской стороной на переговорах в Стамбуле очень высоки, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в дипломатическом ведомстве.

«Встречи с делегациями в отдельности проводились как с российской стороной, так и с украинской. Они проходили в конструктивном русле, стороны открыты к переговорам. Надежды на то, что сегодня будет достигнут определенный консенсус по этому вопросу, очень высокие», — сообщил источник.

План ООН, предполагающий создание коридора и механизма по контролю за процессом, оценивается как «вполне реалистичный».

Ранее глава Минобороны Турции объявил о встрече с РФ, Украиной и ООН по зерну 13 июля в Стамбуле.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским. Среди обсуждаемых сторонами вопросов было и урегулирование проблемы создания безопасного коридора в Черном море для экспорта зерновых на мировой рынок.