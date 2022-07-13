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ЦБ может узаконить исламский банкинг с отсутствием процентных доходов

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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Исламский банкинг, который предполагает отсутствие каких-либо процентных доходов, могут узаконить в России. Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на законопроект «О деятельности по партнерскому финансированию» и два законопроекта-спутника к нему.

По законам ислама нельзя ссужать деньги под проценты, поэтому банки, как и любые другие кредитные организации со стандартными продуктами, не могут оказывать услуги исламского банкинга. Предполагается, что заниматься исламским банкингом будут новые организации партнерского финансирования (ОПФ), где регулятором выступит Центробанк, который будет определять реестр таких компаний и осуществлять надзор над ними.

Согласно проекту, экономическая модель работы ОПФ заключается в привлечении средств клиентов по договорам партнерского инвестирования. Далее средства размещаются путем приобретения товаров и их последующей продажи с наценкой по рассрочке или с отсрочкой оплаты, либо же с заключением лизинга. То есть, передавая денежные средства, инвестор уже участвуют в прибылях и убытках компании, а значит не может гарантированно получить обратно вложенные средства.

По словам вице-президента Ассоциации банков России Алексея Войлукова, исламский банкинг для России очень специфическая и долгоиграющая тема. При этом в ЦБ заявили, что развитие правовых условий для партнерского финансирования будет развивать финансовый сектор, однако сам проект еще требует тщательного обсуждения.

В конце июня в Банке России сообщили, что клиенты российских банков с 1 октября смогут самостоятельно устанавливать запрет на онлайн-операции для защиты от мошенников. Такая возможность предусмотрена указанием ЦБ, которое зарегистрировал Минюст.

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