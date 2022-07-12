Медведев допустил создание новой резервной валюты для стран БРИКС

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что в будущем может появиться новая резервная валюта стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, КНР, ЮАР). Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«В будущем возможно и создание новой резервной валюты стран БРИКС. Современному миру явно мало доллара, евро и фунта стерлингов», — написал Медведев.

По его словам, лучшая защита от «протухающего евро» для членов альянса БРИКС — это переход на новые способы расчетов в торговле, в том числе в национальных валютах (бразильский реал, российский рубль, индийский рупий, китайский юань и южноафриканский рэнд).

Медведев добавил, что платежеспособность Европы мало беспокоит Россию. Москве нужно заниматься адаптацией своей экономики к новым весьма сложным условиям.

Ранее 22 июня президент России Владимир Путин рассказал в приветственном слове участникам Делового форума БРИКС о проработке вопроса создания международной резервной валюты на основе «корзины валют» этой группы из пяти стран.