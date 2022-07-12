Авиакомпания Hainan Airlines возобновила прямые рейсы из Пекина в Москву

Крупнейшая китайская авиакомпания Hainan Airlines официально возобновила выполнение регулярного прямого рейса из Пекина в Москву, пишет РИА «Новости».

Рейс HU7985 из Пекина в Москву будет выполняться каждую неделю по вторникам в 15:40 по местному времени (10:40 мск). В пути воздушное судно будет находиться 8 часов 20 минут. Первый борт 12 июля вылетел в Москву из второго терминала международного аэропорта «Шоуду».

Обратно в Пекин самолет китайских авиалиний будет вылетать также по вторникам, в 20:55 мск. В обе стороны рейс совершает широкофюзеляжный самолет Airbus A330.

Hainan Airlines запустила рейс из Пекина в Москву и обратно 19 марта 2009 года. Перевозки по этому маршруту приостановили из-за коронавируса.

Накануне пресс-служба «Аэрофлота» сообщила, что с 22 июля авиакомпания планирует возобновить полеты в Китай. Полеты будут выполнять на широкофюзеляжных самолетах Airbus A330. Продажа билетов уже открыта.