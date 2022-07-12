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Эстонская Eesti Gaas заключила договор на поставку СПГ от норвежской Equinor

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Gustau Nacarino/Reuters

Эстонская государственная компания Eesti Gaas заключила договор, согласно которому норвежская компания Equinor поставит в страну крупную партию сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщается на сайте эстонской организации.

«Для рынка этот договор означает больше уверенности, для наших клиентов — уверенность в снабжении, а для Eesti Gaas — одну из самых крупных сделок в нашей истории», — отметил председатель правления компании Маргус Каазик.

По его словам, новые объемы СПГ будут закупаться и в 2023 году.

В компании добавили, что в течение нескольких предыдущих месяцев были организованы поставки СПГ через польскую государственную компанию PGNiG. В мае и июне в страну пришли СПГ-танкеры из США, а в конце июня пришел танкер с СПГ из Норвегии. Все эти поставки позволяют обеспечить потребителей до осени.

10 июля председатель правления энергоконцерна Eesti Energia Хандо Суттера заявил о необходимости введения режима ЧС в Эстонии из-за возможного дефицита газа предстоящей зимой. По его словам, властям страны уже сейчас необходимо принять все меры по уменьшению потребления газа, либо заняться вопросом по его замене другим источником энергии.

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