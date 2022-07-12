Анна Нетребко объяснила, кого на эмоциях оскорбила в соцсети

Оперная певица Анна Нетребко объяснила свои резкие высказывания в адрес аудитории, сделанные в состоянии алкогольного опьянения.

«Как же вы могли подумать и даже допустить мысль, что я могу вас обозвать? Конечно, нет. Ругательное слово предназначалось не для подписчиков, как вы сами понимаете, а для некоторых представителей прессы, которые очень активно, ежедневно практически обсуждают мою жизнь громкими заголовками, типа: нашли в кустах, почернела, встала на колени, какие-то страшные вещи, которые уже не помню. Они просто стали смехотворными. Люди просто смеются», — цитирует певицу Общественная служба новостей.

По ее словам, он любит своих поклонников и хочет стать с ними еще ближе и добиться взаимного доверия.

«Давайте договоримся, вы должны мне верить, если вы ко мне хорошо относитесь. Вы должны мне верить, что я не предатель родины, ну ладно, если не хотите этому верить, не надо… Но пресса будет продолжать изгаляться. Это не конец. Чтобы отвести грозу от всей этой ситуации, предлагаю так: если вы меня любите, вы должны мне доверять», — добавила Нетребко.