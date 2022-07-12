Песков заявил об особом внимании правительства и Банка России к излишнему усилению рубля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал вопрос об излишнем укреплении рубля правительству и Центробанку.

«Все-таки это не наша прерогатива — высказывать точные параметры желаемых курсов валют, в том числе и национальной валюты, но, скажем так, излишнее усиление рубля — это предмет для особого внимания, тема для особого внимания правительства, нашего мегарегулятора», — сказал он на брифинге, отвечая на вопрос, согласны ли в Кремле с оценкой Минфина РФ о негативном влиянии нынешнего курса доллара на бюджет.

Песков добавил, что снижение курса доллара не должно вызывать эмоций, этот вопрос связан с функционированием экономики и с совершенно конкретными показателями.

Ранее глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что плавающий курс давит на укрепление рубля и негативно влияет на бюджет. Также он призвал воссоздать систему предсказуемости курсообразования, действующую в условиях бюджетного правила.