Акции крупнейшей золотодобывающей компании Petropavlovsk обвалились на 38%

Акции одного из крупнейших золотодобытчиков России, компании Petropavlovsk, упали на 38%. Об этом свидетельствуют данные на Московской бирже.

Также стало известно, что компания остановила листинг бумаг на Лондонской фондовой бирже (LSE).

Ценные бумаги компании Petropavlovsk в моменте снижались на 38,8%, до 2,3 рубля за бумагу. При этом к 12.27 мск акции немного отыграли падение и поднялись до 2,5 рублей за бумагу, то есть снижение составило 33,07%.

В середине апреля золотодобывающая компания Petropavlovsk, которая столкнулась с трудностями с обслуживанием долга и сбытом золота, наняла консалтинговую компанию AlixPartners для анализа вариантов выхода из сложившейся ситуации. Отмечается, что компания, в том числе, рассматривает продажу долей в действующих российских активах.