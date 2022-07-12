Аналитик Митрахович заявил о сложной для Европы ситуации при остановке «Северного потока»

Европа сейчас находится в сложной ситуации с остановкой «Северного потока» из-за ограничения других путей поставок газа в регион. Об этом «Известиям» заявил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.

«Обычно газопровод каждый год останавливается на ремонт, тут нет ничего удивительного. Но в этот раз ситуация осложняется тем, что другие пути поставок ограничены. То есть раньше «Газпром» увеличивал прокачку через Украину, использовал маршрут Ямал – Европа. Сейчас все это работает в очень ограниченном варианте», — отметил Митрахович.

По его словам, через Польшу сейчас поставок вообще нет, а через Украину поступает лишь треть от прописанного по договору уровня. Поэтому Европа, скорее всего, не сможет поддерживать текущий уровень потребления газа и параллельно закачивать его в хранилища.

Он добавил, что европейским странам сейчас придется идти по пути ограничений и нормирования потребления. Однако это чревато ограничениями в промышленности, что отрицательно повлияет на рост экономики.

Ранее во вторник вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек выразил надежду на возобновление поставок газа из России после завершения плановой инспекции «Северного потока».