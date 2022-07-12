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Anadolu: у России возникло несколько вариантов использования неотправленного в Европу газа

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Matthias Rietschel/AP

Поставки российского газа в Европу сократились еще сильнее, поэтому у России появилось несколько вариантов, куда можно деть неиспользованный газ. Об этом сообщает Anadolu, ссылаясь на экспертов и аналитиков.

Некоторые эксперты посчитали, что Россия может экспортировать газ в другие страны, в частности в Китай. Однако с технической точки зрения это сделать достаточно сложно, так как соединения трубопроводов и мощности по сжижению природного газа ограничены. Кроме того, поставки газа в другие страны не заменят тех объемов, которые закупала Европа.

Часть экспертов рынка отметили, что российская сторона может остановить некоторые месторождения или уменьшить мощности по добыче газа. Но в этом случае повышается риск коррозии, которая возникает при длительном простаивании труб.

Еще одним возможным вариантом аналитики назвали передачу газа в хранилища. По мнению профессора Института политических исследований по энергетике, климату и экономике Тьерри Бро, «Газпром» не сможет изменить ситуацию, поэтому неиспользованный газ уйдет в российские хранилища. После этого добыча топлива сократится.

11 июля первый заместитель руководителя Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что ЕК не ожидает полного прекращения поставок российского газа в ближайшие месяцы, но считает, что такой риск имеется.

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