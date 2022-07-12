Россияне оценили курс доллара ниже 50 рублей

Большинство россиян считают, что доллар должен стоить менее 50 рублей. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные финансовой онлайн-платформы Webbankir.

«Большинство опрошенных (39,8%) ответили, что лучше всего, если доллар будет стоить не дороже 50 рублей», — отметили в результатах опроса.

18% респондентов указали, что лучше бы курс доллара находился в диапазоне 50-60 рублей, а 9,8% посчитали, что он должен быть на уровне 60-70 рублей. При этом лишь 3,6% посчитали, что выгодный курс доллара находится в диапазоне 70-80 рублей. Еще 3% добавили, что доллар должен быть выше 80 рублей.

Четверть отпрошенных (25,8%) отметили, что им вообще нет никакой разницы, каким будет курс доллара. При этом лишь 8% респондентов имеют долларовые накопления.

В Webbankir добавили, что россияне, в целом, заинтересованы крепким рублем. То есть люди считают, что сильный рубль способствует понижению цен на зарубежные товары или отечественную продукцию с использованием зарубежного сырья или комплектующих.

10 июля главный макроэкономист УК «Ингосстрах-Инвестиции» Антон Прокудин заявил, что снятие ограничений на вывод капитала из России может подтолкнуть курс доллара к росту до 80 руб.