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Канцлер Австрии Нехаммер назвал алкоголь выходом при отсутствии мер против инфляции

Канцлер Австрии Нехаммер заявил, что без мер против инфляции выходом останется только алкоголь

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РИА «Новости»

Канцлер Австрии и глава Австрийской народной партии (АНП) Карл Нехаммер назвал алкоголь единственным выходом при отсутствии мер против инфляции в стране. Об этом сообщает РИА «Новости».

Политик заявил: «Если мы будем продолжать в том же духе, у вас потом будет только два решения: алкоголь или психотропные препараты. И я говорю, алкоголь — это в принципе нормально. Решающее — чокаться только в случае, когда хорошо».

По оценке Нехаммера, нужно принять меры против инфляции такие меры, чтобы не подстегивать ее, а пытаться подавить всем Евросоюзом (ЕС) совместно. Политик признал, что это трудно осуществить. Против роста цен и инфляции срочно необходимы адекватные действия, заключил канцлер.

11 июля сообщалось, что поставки газа в Австрию снизились на 70% от заказанных объемов после начала планового ежегодного техобслуживания «Северного потока». В компании указали, что скорость заполнения газохранилищ Австрии будет зависеть от ежедневного потребления и закупок на спотовом рынке. При этом конкретные объемы поставок будут понятны уже через несколько дней.

При этом в Австрии собираются заполнить свои подземные газовые хранилища на 80% к зиме по плану. Сейчас же этот показатель на уровне 47,9%.

24 июня канцлер Австрии исключил втягивание ЕС в противостояние с Россией из-за Украины. При этом австрийский канцлер также добавил, что считает необходимым прояснить то, как кандидатство Украины может повлиять на Евросоюз в условиях продолжения военной спецоперации России на украинской территории. Как подчеркнул Нехаммер, новый статус Киева не означает втягивание Брюсселя в украинский кризис, чего могут опасаться некоторые граждане Австрии.

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