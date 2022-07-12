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Силуанов назвал доллар и евро «токсичными» для России

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Пресс-служба Госдумы РФ/РИА «Новости»

Расчеты в долларах или евро неприемлемы для России, при этом власти не возражают против их замены бартером. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов в интервью газете «Ведомости».

«Закупки валют недружественных стран, прежде всего долларов и евро, сейчас невозможны. В обозримом будущем картина не изменится. Для нас эти валюты токсичны», — подчеркнул министр, напоминая об ограничениях со стороны западных стран — заморозке резервов, аресте активов бизнеса и ограничениях на расчеты.

Силуанов пояснил, что с валютами дружественных стран подобных сложностей нет, поэтому «если и принимать решение о возобновлении бюджетного правила», интервенции стоит производить в таких валютах.

Ранее Силуанов заявил, что для стабилизации курса рубля Минфин рассматривает решения о проведении интервенций на валютном рынке. По его словам, одним их таких способов может быть покупка валюты дружественных стран для регулирования курса рубля через кросс-курсы к доллару и евро. Министр считает, что это должно повлиять на курс рубля, однако «окончательных позиций по этому поводу еще не принято».

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