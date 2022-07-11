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Россия предоставит вагоны для вывоза зерна из Харьковской области

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Depositphotos

Генеральный директор предприятия «Купянская железная дорога» Олег Глебов заявил, что Россия предоставит вагоны для вывоза зерна, оставшегося от прошлогоднего урожая в Харьковской области, передает ТАСС.

«Достигнута договоренность с Российской Федерацией о поставке необходимого нам подвижного состава, а именно вагонов для перевозки зерна», — сказал он.

Глебов также указал, что для восстановления движения был проделан большой объем работы, в настоящее время движение практически полностью восстановлено на участке Луганск—Тополи в сторону Валуевки в Белгородской области, Купянск—Сватово в сторону Луганска и в сторону Святогорска — на Красный Лиман. Также частично восстановлено движение в сторону Харькова, уточнил гендиректор предприятия. Дорожное полотно и инфраструктура были серьезно повреждены.

Тем не менее, по его словам, начать пассажирские перевозки пока нельзя, но скоро это станет возможным.

Ранее в занятых Россией районах Харьковской области ввели военное положение. Как отметили в военно-гражданской администрации региона, российские силы контролируют около 20% территории области, при этом обстановка в подконтрольных районах остается напряженной.

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