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Еврокомиссар Джентилони: со стороны ЕК отсутствуют предложения по потолку цен на газ

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Vasily Fedosenko/Reuters

Еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони заявил, что предложения Еврокомиссии (ЕК) ввести потолок цен на российский природный газ сейчас нет. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, существует несколько государств-членов ЕС, которые вносят предложения по данному вопросу. В ЕК их рассматривают, но в комиссии предложений по потолку цен на газ нет.

«Мы не проживаем сейчас неблагоприятный сценарий, но риски перехода к нему растут», — рассказал Джентилони.

Он отметил, что «сокращение поставок и реальный дефицит газа могли бы изменить экономическую картину.

Ранее первый заместитель руководителя Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что ЕК не ожидает полного прекращения поставок российского газа в ближайшие месяцы, но считает, что такой риск имеется.

До этого Федеральное сетевое агентство Германии подтвердило остановку прокачки газа по трубопроводу «Северный поток» в связи с плановыми ремонтными работами.

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