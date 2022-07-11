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В Австрии заявили, что правительство скрывает правду о поставках энергии

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Bela Szandelszky/AP

Правительство Австрии решило не рассказывать общественности всю правду о реальной ситуации с поставками топлива в страну. Об этом на пресс-конференции в Вене заявил представитель оппозиционной Социал-демократической партии Австрии (СДПА) Алоис Шролль, передает ТАСС.

«Правительство не хочет или не может обеспечить энергоснабжение в Австрии. Правительство все время рассказывает, что у нас нет проблем с энергоснабжением, в частности с дизелем. В реальности дела обстоят иначе», — отметил Шролль.

По его словам, он смог получить письмо, где энергетическая компания OMV сообщала министру энергетики Австрии Леоноре Гевесслер, что организация не сможет обеспечивать потребителей энергией без высвобождения дополнительных объемов из резерва. Поэтому необходимо решиться на подобный шаг. В письме говорилось, что для этого необходимо 100 тыс. тонн дизеля.

Он добавил, что до этого сама Гевесслер заявляла, что в стране нет проблем с бензином и дизельным топливом, поэтому резервы страны не будут затронуты. То есть сложилась ситуация, когда власти не рассказали правды и солгали около 2,7 млн жителей Австрии, которые ездят на дизельных автомобилях.

1 июля министр энергетики Австрии Леоноре Гевесслер заявила, что страна находится в крайне напряженной ситуации в вопросе запасов газа. По словам министра, Австрия намерена заполнить газохранилища к зиме на 80%. Она отметила, что сейчас они заполнены лишь на 44,7%.

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