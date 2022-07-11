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Замглавы Еврокомиссии Домбровскис: ЕК не ожидает полного прекращения поставок газа из РФ

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Matthias Rietschel/AP

Первый заместитель руководителя Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что ЕК не ожидает полного прекращения поставок российского газа в ближайшие месяцы, но считает, что такой риск имеется. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, эта ситуация не является основным сценарием ЕК, но также существует риск, что такой случай нельзя полностью исключить.

Домбровскис подчеркнул, что Еврокомиссия в текущий момент занимается подготовкой «европейских и национальных экстренных планов», если произойдет полное прекращение поставок российского газа в Евросоюз.

Ранее Федеральное сетевое агентство Германии подтвердило остановку прокачки газа по трубопроводу «Северный поток» в связи с плановыми ремонтными работами.

Из-за того, что техническое обслуживание является плановым, энергетический рынок подготовился к ситуации и к тому, что хранилища будут получать меньше газа, говорится в отчете ведомства.

Поставки топлива по «Северному потоку – 1» — ключевому маршруту из России в Европу – прекратились 11 июля с 7.00 из-за начала техобслуживания, которое продлится до 21-го числа этого месяца. Ожидается, что в эти дни турбина, застрявшая из-за санкций на ремонте в Канаде, все же будет возвращена «Газпрому» через Германию. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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