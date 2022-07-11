Еврокомиссия не давала Литве новых разъяснений по транзиту в Калининград

Еврокомиссия (ЕК) не давала Литве новых разъяснений по транзиту в Калининград перед расширением запретов транзита. Об этом сообщил представитель ЕК Дан Ферри на брифинге в Брюсселе, передает ТАСС.

«Мы находимся в контакте со всеми странами ЕС, но по Литве нам нечего добавить к ситуации, которая была несколько дней назад», — заявил он.

По словам Ферри, вся информация по введению запретов на экспорт, импорт и транзит товаров из России представлена в регламентах Евросоюза по санкциям против РФ.

Литва с понедельника расширила ограничения на транзит через свою территорию товаров из России в Калининград. Несмотря на протесты Москвы и Берлина, власти страны не ослабили санкционное давление на российский эксклав. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов уточнил, что нынешние ограничения были согласованы еще в марте, но вступают в силу только сейчас из-за многоступенчатого характера санкций. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию с транспортной блокадой Калининграда.