Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Задымление произошло на станции московского метро «Киевская» 13:17
Журналистка Командная объяснила, почему Россия не имеет отношения к победе Рыбакиной... 13:16
В сахалинском банке мужчина ограбил женщину с ребенком 13:14
В Белоруссии убили и сожгли двоих предпринимателей из Набережных Челнов из-за $8... 13:13
Глава немецкого МИД: Германия не допустит раскола общества при нехватке газа 13:11
МЧС Москвы предупредило водителей о надвигающейся грозе со шквалистым ветром 13:09
Пушилин подписал указ об установлении Дня памяти детей — жертв войны в Донбассе... 13:08
Биткоину предрекли очередное падение 13:08
Акции Twitter резко упали почти на 8% из-за отмены сделки Маском 13:06
Минобороны России: за сутки были уничтожены более 550 военных ВСУ 13:04
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Суд заменил решение о приостановке работы КТК на штраф в 200 тысяч рублей

close
100%
Depositphotos

Краснодарский краевой суд рассмотрел жалобу Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) на решение суда о приостановке работы компании на 30 суток и заменил наказание на штраф.

«Рассмотрев материалы, выслушав доводы сторон, суд апелляционной инстанции изменил постановление районного суда, назначив АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум - Р» наказание в виде административного штрафа в размере 200 000 рублей», — говорится в публикации на сайте суда.

Уточняется, что постановление вступило в законную силу.

В компании сообщили, что КТК в свою очередь планирует в максимально сжатые сроки устранить замечания, выявленные в ходе проверки Ространснадзора.

На прошлой неделе Приморский районный суд Новороссийска приостановил деятельность компании «КТК-Р» на 30 суток из-за нарушений в документах по плану ликвидации аварийных разливов нефти.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть