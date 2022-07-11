Суд заменил решение о приостановке работы КТК на штраф в 200 тысяч рублей

Краснодарский краевой суд рассмотрел жалобу Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) на решение суда о приостановке работы компании на 30 суток и заменил наказание на штраф.

«Рассмотрев материалы, выслушав доводы сторон, суд апелляционной инстанции изменил постановление районного суда, назначив АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум - Р» наказание в виде административного штрафа в размере 200 000 рублей», — говорится в публикации на сайте суда.

Уточняется, что постановление вступило в законную силу.

В компании сообщили, что КТК в свою очередь планирует в максимально сжатые сроки устранить замечания, выявленные в ходе проверки Ространснадзора.

На прошлой неделе Приморский районный суд Новороссийска приостановил деятельность компании «КТК-Р» на 30 суток из-за нарушений в документах по плану ликвидации аварийных разливов нефти.