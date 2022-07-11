Сенатор Пушков: через антироссийские санкции Германия «рубит сук, на котором сидит»

Сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале прокомментировал плановое техобслуживание «Северного потока», а также опасения Германии по поводу прекращения поставок российского газа.

По его словам, выбрав путь санкций в отношении России, Германия «все время готовится к худшему».

«Кто бы мог подумать, что поддержка «майдана» и госпереворота на Украине в 2014 году так далеко заведет немцев, что они будут страшиться закрытия своих предприятий и целых отраслей промышленности - главного козыря Германии!» – написал чиновник.

Сенатор отметил, что бывший канцлер Германии Ангела Меркель планировала усилить этот «козырь» с помощью газопровода «Северный поток - 2», но Берлин выбрал противоположный путь.

«Вот это и называется: рубить сук, на котором сидишь, причем рубить упорно и безрассудно», — подытожил Пушков.

Ранее сообщалось, что газопровод «Северный поток» будет приостановлен на плановое обслуживание с 11 по 21 июля.