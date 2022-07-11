«Известия»: в России рассматривают вариант отмены акциза на жидкую сталь

Предложение по отмене акциза на жидкую сталь в ближайшее время внесут в Госдуму, сообщают «Известия», ссылаясь на нижнюю палату парламента.

Согласно прогнозу экспертов, этот шаг поможет уменьшить издержки застройщиков из-за удешевления металла, но резкого снижения стоимости недвижимости ожидать не стоит.

Директор по работе с госорганами компании «Северсталь» Андрей Леонов объяснил, что на фоне санкций акциз приводит к убыткам металлургов, а из-за роста себестоимости производства на 50% к текущем году они были поставлены на грань выживания.

Минфин и Минпромторг мониторят ситуацию на рынке и готовы рассмотреть вопрос о пересмотре формулы акциза на жидкую сталь при падении рентабельности в отрасли ниже критического уровня.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, повышающий с 2022 года налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ): на железную руду, коксующийся уголь и калийные соли.