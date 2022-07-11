Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Генменеджер «Вашингтона» назвал «не самым умным решением» обмен... 02:39
В Британии пятилетний мальчик умер от отравления гелием из воздушного шара 02:38
Посол ЛНР в РФ Мирошник заявил, что ВСУ удерживает Северск с помощью... 02:30
«Зенит» повторил рекорд ЦСКА по числу выигранных Суперкубков России 02:24
Власти Шри-Ланки уходят в отставку после того, как протестующие ворвались в их... 02:16
Украинские военные обучались по инструкциям для чеченских террористов 02:13
Защитник «Барселоны» Пике расстался с любовницей ради возобновления... 02:01
В Ухане выявили предполагаемый случай заболевания холерой 02:00
Бразильский болельщик Томер Савойя попросил у Путина российское гражданство 01:52
Все российские ПВО способны перехватывать ракеты США Harpoon 01:49
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

«Известия»: в России рассматривают вариант отмены акциза на жидкую сталь

close
100%
Александр Костин/РИА «Новости»

Предложение по отмене акциза на жидкую сталь в ближайшее время внесут в Госдуму, сообщают «Известия», ссылаясь на нижнюю палату парламента.

Согласно прогнозу экспертов, этот шаг поможет уменьшить издержки застройщиков из-за удешевления металла, но резкого снижения стоимости недвижимости ожидать не стоит.

Директор по работе с госорганами компании «Северсталь» Андрей Леонов объяснил, что на фоне санкций акциз приводит к убыткам металлургов, а из-за роста себестоимости производства на 50% к текущем году они были поставлены на грань выживания.

Минфин и Минпромторг мониторят ситуацию на рынке и готовы рассмотреть вопрос о пересмотре формулы акциза на жидкую сталь при падении рентабельности в отрасли ниже критического уровня.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, повышающий с 2022 года налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ): на железную руду, коксующийся уголь и калийные соли.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть