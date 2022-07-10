Bloomberg: Германия может национализировать энергоконцерн Uniper

Немецкая энергетическая компания Uniper может быть национализирована властями Германии. Об этом сообщает Bloomberg.

«Власти в Германии боятся, что Россия откажет в прокачке топлива по «Северному потоку», поэтому стараются завершить сделку по национализации компании в ближайшее время», — отметили в публикации.

Там также указали, что сам энергоконцерн Uniper сейчас испытывает трудности, поэтому недавно попросил у властей Германии помощи. Кроме того, из-за сложностей компания была вынуждена покупать энергоресурсы по альтернативным каналам по цене, значительно превышающей соглашения с «Газпромом».

6 июля Handelsblatt, ссылаясь на источники в правительстве ФРГ, сообщила, что в правительстве Германии рассматривают возможность покупки четверти акций энергоконцерна Uniper за €1,70 за акцию, а также права негласного участия в компании в объеме от €3 до €5 млрд для спасения компании.