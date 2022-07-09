Инфляция в Китае в июне превысила прогнозируемые показатели и выросла на 2,5%

Индекс потребительских цен Китая в июне вырос на 2,5% в годовом выражении и на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом говорится в данных государственного статистического управления КНР.

При этом эксперты прогнозировали, что рост инфляции в июне составит 2,4% против 2,1% в мае.

Инфляция в городах в июне в годовом выражении выросла на 2,5%, а в сельской местности – на 2,6%.

Цены на продовольственные товары в июне выросли на 2,9% (или упали на 1,6% по сравнению с предыдущим месяцем), непродовольственные — на 2,5% (0,4% по сравнению с предыдущим месяцем), потребительские — на 3,5% (упали на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем), услуги — на 1,7% (на 0,2% по сравнению с маем).

Ранее сообщалось, что уровень инфляции в Южной Корее в июне вырос на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг максимального значения за почти 24 года. По сравнению с прошлым месяцем цены на электричество выросли на 0,1%, газ и другие виды топлива – на 2,9%.

Базовая инфляция, без учета цен на продукты питания и топливо, в июне выросла на 3,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.