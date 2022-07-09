Российский производитель автобусов захотел лишить NBA прав на бренд «Кливленд Кавальерс»

Курганский автобусный завод (КАВЗ) подал иск в суд с требованием лишить Национальную баскетбольную ассоциацию (NBA) прав в России на использование бренда клуба «Кливленд Кавальерс». С исковым требованием российского завода ознакомился ТАСС.

«ООО «КАВЗ» обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к иностранному лицу NBA Properties, Inc. о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству РФ №130225 в отношении товаров 28-го класса МКТУ «игры, игрушки» вследствие его неиспользования», — говорится в документе.

Уточняется, что иск касается бренда NBA CAVS, который мешает заводу зарегистрировать свой товарный знак KAVZ. Ранее в регистрации бренда из-за схожести названий заводу отказал Роспатент. Предприятие настаивало, что написание и произношение аббревиатур брендов невозможно перепутать.

Спор КАВЗ с Роспатентом начался в 2018 году. Через год заводу отказали в удовлетворении требования. Теперь предприятие обратилось с новым иском. Он оставлен без движения до 10 августа. Завод должен предоставить подтверждение права на осуществление предпринимательской деятельности.

В конце марта сообщалось, что российский бизнес захотел выпускать собственную продукцию под различными иностранными брендами, покинувшими рынок или приостановившими свою деятельность в стране. Речь шла о товарных знаках Audi, Dior, Visa, Levi's, Shiseido, Clarins.