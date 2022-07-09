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Илон Маск отказался от покупки Twitter

Основатель Tesla Илон Маск сообщил Twitter о расторжении сделки по покупке соцсети

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Dado Ruvic/Reuters

Американский предприниматель, основатель SpaceX и Tesla Илон Маск сообщил Twitter о своем решении расторгнуть сделку по покупке социальной сети. Об этом говорится в письме его представителя в компанию, передает РИА «Новости».

Илон Маск использует свое право «расторгнуть соглашение о слиянии и отказаться от предусмотренной им сделки», указано в документе указано.

В нем также отмечается, что письмо является формальным уведомлением.

Теперь Илон Маск может заплатить Twitter $1 млрд неустойки.

Ранее газета Washington Рost писала, что сделка Илона Маска о покупке Twitter находится под угрозой, так как миллиардер пришел к выводу, что данные о спам-аккаунтах в Twitter невозможно проверить. По словам источников издания, сомнения команды Маска о спам-аккаунтах говорят о том, что они не владеют достаточной информацией для оценки перспектив социальной сети как бизнеса.

По данным WP, отказ Маска от сделки может вызвать массовую судебную тяжбу. По условиям сделки, чтобы разорвать ее, миллиардер должен заплатить $1 млрд.

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