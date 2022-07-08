Bloomberg: развивающимся странам угрожает «исторический каскад дефолтов»

В мире резко удвоилось число государств, которые становятся все более уязвимыми перед дефолтом. Особые опасения из группы риска вызывают Сальвадор, Гана, Египет и Пакистан. Об этом сообщает Bloomberg.

В публикации отмечается, что развивающимся странам угрожает «исторический каскад дефолтов» из-за проблемных долгов на сумму $250 млрд. Агентство отмечает, что экономический крах одной страны может вызвать эффект домино — вслед за ним финансовые проблемы возникнут у других государств.

Главный экономист Всемирного банка Кармен Рейнхарт утверждает, что у стран с низким уровнем дохода долговые риски и кризисы не являются гипотетическими. Например, Сальвадор, Гана, Египет и Пакистан обладают большими дефолтными рисками, а Шри-Ланка и Ливан уже находятся в дефолте.

Bloomberg пояснил, что в «наибольшем экономическом стрессе» чаще всего находятся страны с довольно коротким опытом выхода на мировые рынки капитала. Такие развивающиеся страны, как Китай, Индия, Мексика и Бразилия, чувствуют себя стабильнее благодаря надежным внешним балансам и запасам валютных резервов.

Ранее стало известно, что банки Германии откладывают дополнительные средства в ожидании массовых дефолтов на фоне сокращения поставок в страну российского газа.