СБ Украины заявила об аресте активов компаний, якобы принадлежащих РФ, на $61 млн

В Службе безопасности Украины заявили, что активы украинских компаний, якобы принадлежащих «Газпрому», «Роснефти» и «Росатому», арестованы в стране по инициативе ведомства. Об этом сообщает РИА «Новости».

«По инициативе СБУ арестованы 2,1 млрд гривен активов (около $61 млн по курсу Нацбанка Украины) украинских компаний, которые принадлежат российским «Газпрому», «Роснефти» и «Росатому», — говорится в заявлении украинского ведомства.

В публикации отмечается, что арест был наложен на корпоративные права и недвижимое имущество 11 предприятий, конечными бенефициарами которых якобы являются российские государственные корпорации «Нефтяная компания «Роснефть», «Росатом» и «ПАО «Газпром», однако названия компаний не сообщаются.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о принципах принудительного изъятия на Украине объектов собственности Российской Федерации и ее резидентов.

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Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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