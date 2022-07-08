Военная операция России на Украине. День 135-й

Бразилия не поддержит предложение G7 ограничить в цене российскую нефть, заявили РИА Новости в бразильском МИД.
Российские хакеры из RaHDit опубликовали новые данные про украинскую разведку: выложены данные еще 2,5 тыс людей, работающих в ГУР или связанных с ним — РИА.
Разработавшая World of Tanks компания Wargaming окончательно продала бизнес в Белоруссии и России, пишут профильные белорусские СМИ.
ВСУ продолжили рано утром в пятницу обстрелы Донецка, утверждает представительство ДНР — ТАСС.
Последствия ситуации на Украине ощущаются по всему миру, причем больше всего страдают из-за этого развивающиеся страны, заявила на заседании глав МИД стран G20 руководитель внешнеполитического ведомства Индонезии Ретно Марсуди — ТАСС.
ВСУ обстреляли город Шахтерск, расположенный в 56,7 км к востоку от Донецка, утверждает Донецкое агентство новостей.
Более 500 взятых в плен в том числе на заводе «Азовсталь» в Мариуполе бойцов полка «Азов» и других вооруженных формирований стали фигурантами уголовных дел о военных преступлениях в ДНР. Как сообщил источник ТАСС в следственных органах республики, дела в отношении военных после утверждения обвинительного заключения будут переданы в суд для их дальнейшего рассмотрения по существу.
В ДНР утверждают, что ВСУ выпустили по Донецку более десяти снарядов натовского калибра — ТАСС.
Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли и начальник штаба обороны ВС Великобритании Тони Радакин в телефонном разговоре обсудили ход военной операции РФ на Украине.
Вооруженные силы России, помимо хорошо зарекомендовавших себя 152-мм корректируемых артиллерийских снарядов «Краснополь», также применяют в военной операции на Украине сверхточные несбиваемые управляемые мины «Грань» и артиллерийские снаряды «Китолов», сообщил источник ТАСС в силовых структурах.
Предложение оппозиционной фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов о поставке на Украину 200 бронетранспортеров Fuchs в кратчайшие сроки не получило большинства в Бундестаге, передает агентство DPA.
Украина обратилась к Канаде с просьбой не передавать России турбину для газопровода «Северный поток» — Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника в Министерстве энергетики Украины.
Военнослужащие 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, воевавшие под Артемовском, массово дезертировали в тыл, утверждает источник ТАСС, близкий к Народной милиции ЛНР.
Взрывы были слышны минувшей ночью в городе Запорожье, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Украины Владимир Рогов — ТАСС.
Союзные силы уничтожили в четверг под Северском колонну с грузинскими наемниками, ликвидировано около 30 боевиков — об этом корреспонденту ТАСС сообщил источник, близкий к Народной милиции ЛНР.
Зеленский считает, что США делают недостаточно для поддержки Киева. Такую оценку он изложил в интервью телекомпании CNN.
Украинский народ не собирается отдавать какую-либо часть своих территорий, заявил президент Украины Владимир Зеленский — ТАСС.