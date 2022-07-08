Военная операция России на Украине. День 135-й

08:13

Более 500 взятых в плен в том числе на заводе «Азовсталь» в Мариуполе бойцов полка «Азов» и других вооруженных формирований стали фигурантами уголовных дел о военных преступлениях в ДНР. Как сообщил источник ТАСС в следственных органах республики, дела в отношении военных после утверждения обвинительного заключения будут переданы в суд для их дальнейшего рассмотрения по существу.