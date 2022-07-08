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Политика

Военная операция России на Украине. День 135-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции РФ на Украине — 135-й день

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Ударный вертолет Ка-52 ВКС России на аэродроме базирования в зоне проведения специальной военной операции на Украине

Ударный вертолет Ка-52 ВКС России на аэродроме базирования в зоне проведения специальной военной операции на Украине

Кирилл Нортон/РИА «Новости»
В ДНР сообщили, что ВСУ выпустили по Донецку более десяти снарядов натовского калибра. Союзные силы под Славянском изъяли у ВСУ образцы вооружения НАТО. Взрывы были слышны ночью в городе Запорожье. Украинский народ не собирается отдавать какую-либо часть своих территорий, заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Газета.Ru» фиксирует хронику событий.
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08:20

Бразилия не поддержит предложение G7 ограничить в цене российскую нефть, заявили РИА Новости в бразильском МИД.

08:19

Российские хакеры из RaHDit опубликовали новые данные про украинскую разведку: выложены данные еще 2,5 тыс людей, работающих в ГУР или связанных с ним — РИА.

08:18

Разработавшая World of Tanks компания Wargaming окончательно продала бизнес в Белоруссии и России, пишут профильные белорусские СМИ.

08:17

08:16

ВСУ продолжили рано утром в пятницу обстрелы Донецка, утверждает представительство ДНР — ТАСС.

08:15

Последствия ситуации на Украине ощущаются по всему миру, причем больше всего страдают из-за этого развивающиеся страны, заявила на заседании глав МИД стран G20 руководитель внешнеполитического ведомства Индонезии Ретно Марсуди — ТАСС.

08:14

ВСУ обстреляли город Шахтерск, расположенный в 56,7 км к востоку от Донецка, утверждает Донецкое агентство новостей.

08:13

Более 500 взятых в плен в том числе на заводе «Азовсталь» в Мариуполе бойцов полка «Азов» и других вооруженных формирований стали фигурантами уголовных дел о военных преступлениях в ДНР. Как сообщил источник ТАСС в следственных органах республики, дела в отношении военных после утверждения обвинительного заключения будут переданы в суд для их дальнейшего рассмотрения по существу.

08:12

В ДНР утверждают, что ВСУ выпустили по Донецку более десяти снарядов натовского калибра — ТАСС.

08:11

Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли и начальник штаба обороны ВС Великобритании Тони Радакин в телефонном разговоре обсудили ход военной операции РФ на Украине.

08:10

Союзные силы под Славянском изъяли у ВСУ образцы вооружения НАТО — ТАСС.

08:09

Вооруженные силы России, помимо хорошо зарекомендовавших себя 152-мм корректируемых артиллерийских снарядов «Краснополь», также применяют в военной операции на Украине сверхточные несбиваемые управляемые мины «Грань» и артиллерийские снаряды «Китолов», сообщил источник ТАСС в силовых структурах.

08:08

Предложение оппозиционной фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов о поставке на Украину 200 бронетранспортеров Fuchs в кратчайшие сроки не получило большинства в Бундестаге, передает агентство DPA.

08:07

Украина обратилась к Канаде с просьбой не передавать России турбину для газопровода «Северный поток» — Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника в Министерстве энергетики Украины.

08:06

Военнослужащие 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, воевавшие под Артемовском, массово дезертировали в тыл, утверждает источник ТАСС, близкий к Народной милиции ЛНР.

08:05

Взрывы были слышны минувшей ночью в городе Запорожье, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Украины Владимир Рогов — ТАСС.

08:04

Союзные силы уничтожили в четверг под Северском колонну с грузинскими наемниками, ликвидировано около 30 боевиков — об этом корреспонденту ТАСС сообщил источник, близкий к Народной милиции ЛНР.

08:03

Зеленский считает, что США делают недостаточно для поддержки Киева. Такую оценку он изложил в интервью телекомпании CNN.

08:02

Украинский народ не собирается отдавать какую-либо часть своих территорий, заявил президент Украины Владимир Зеленский — ТАСС.

08:01

Вице-премьер Украины Верещук сообщила о фактах выселения переселенцев на Украине — ТАСС.

08:00

Здравствуйте, дорогие читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию по событиям 135-го дня специальной военной операции РФ на Украине.

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