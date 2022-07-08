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Банк России сообщил, что мошенники придумали, как дистанционно управлять банковским счетом

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Российский Центробанк обнаружил мошенническую схему, при которой мошенники и под видом сотрудников операторов мобильной связи вводят граждан в заблуждение и получают доступ к дистанционному управлению их банковским счетом. Сообщение об этом пресс-служба регулятора опубликовала в своем Telegram-канале.

«Злоумышленники звонят гражданам под видом сотрудников службы поддержки оператора сотовой связи и сообщают, что номер абонента скоро перестанет действовать. Чтобы избежать отключения номера, человеку предлагают набрать на мобильном телефоне определенную комбинацию цифр», — говорится в сообщении.

Затем, как указывают в Центробанке, человек подключает переадресацию звонков и сообщений, в том числе с СМС-кодами от банка, на номера злоумышленников. В итоге мошенники получают доступ к дистанционному управлению банковским счетом и крадут деньги.

Регулятор подчеркивает, что целью мошенников является получение у жертвы кода для входа в личный кабинет мобильного оператора.

В конце июня главный специалист отдела комплексных систем защиты информации компании «Газинформсервис» Дмитрий Овчинников сообщил, что кибермошенники в июне 2022 года начали снова активно использовать схему с установкой на смартфон программы удаленного доступа к телефонам россиян.

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