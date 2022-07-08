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Добыча нефти на «Сахалине-1» резко снизилась после выхода из проекта ExxonMobil

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Jacques Brinon/AP

Работы по добыче нефти на проекте «Сахалин-1» сократились в 22 раза — с 220 тыс. до 10 тыс. баррелей в сутки «из-за введенных ограничений». Об этом газете «Коммерсантъ» рассказал вице-премьер России Юрий Трутнев, курирующий Дальний Восток.

«Из-за простоя возникают не только бюджетные убытки, но и ухудшение характеристик месторождений, которое может существенно повлиять на снижение коэффициента от нефтеотдачи. Это значит, что большое количество нефти останется в пластах», — пояснил вице-премьер.

«Коммерсантъ» ранее сообщал, что добыча на проекте в июне не превышала 6 тыс. б/с, то есть проект почти остановился.
Значительное снижение добычи на «Сахалине-1» произошло после ухода его оператора — американской нефтяной компании ExxonMobil. Доля предприятия в проекте составляла 30%. Другие владельцы — японская Sodeco (30%), «Роснефть» (20%) и индийская ONGC (20%).

Как рассказал источник «Коммерсанта», из-за санкций США и Евросоюза поставки оборудования на проект сократились. Это привело к проблемам обслуживания шельфовых платформ. Кроме того, по информации ONGC, в апреле с «Сахалина-1» прекратили отгрузку нефти из-за отзыва страховок у обслуживающих судов.

Во второй половине июня газета Financial Times писала, что в США предлагают смягчить возможные последствия запрета на страхование судов, перевозящих российскую нефть.

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