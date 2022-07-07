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На онлайн-распродаже IKEA участники смогут купить товары на общую сумму до 1 млн рублей

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Антон Денисов/РИА «Новости»

Покупатели продукции IKEA на онлайн-распродаже в России смогут купить не более 70 товаров одного артикула и потратить не более 1 млн рублей. Информация об этом опубликована на сайте компании.

«Обратите внимание, что действуют ограничения: не более 70 шт. одного артикула; вес товаров не более 1 тыс. кг; сумма покупки не более 1 млн рублей», — указано в сообщении.

Также сообщается, что оформить возврат на товары, купленные с 5 июля 2022 года, можно в течение 14 дней после покупки. Гарантийный срок на эти товары составляет два месяца с момента приобретения.

Ранее 7 июля сообщалось, что сайт российского отделения IKEA перестал работать из-за большой нагрузки.

В тот же день сообщалось, что москвичка потеряла 750 тыс. руб. из-за мошенников, пообещавших продать ей товары IKEA со скидкой 15%. В Telegram-канале магазина IKEA неизвестный уговорил 65-летнюю женщину пройти по ссылке, чтобы получить 15% скидку на товары. Она ввела данные своей банковской карты и оплатила покупки почти на 750 тыс. руб. Однако купленные товары москвичка так и не получила.

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