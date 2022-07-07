Американская Viatris заявила о возобновлении поставок антидепрессанта «Золофт» в Россию

Поставки в Россию антидепрессанта «Золофт» возобновлены и идут в рабочем режиме. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы американской фармкомпании Viatris.

В январе ряд крупных розничных аптек сообщили о перебоях с поставками антидепрессанта «Золофт» с действующим веществом сертралин, который выпускает компания Viatris.

«В настоящий момент поставки данного препарата идут в рабочем режиме», — говорится в сообщении предприятия.

В Viatris отметили, что этот антидепрессант поступил на склад компании в России весной.

Накануне издание РБК сообщило, что за первые шесть месяцев 2022 года потребители купили на 66% больше лекарственных препаратов от депрессии, чем за аналогичный период 2021 года. За январь — июнь потребители приобрели 6 млн упаковок антидепрессантов. В денежном выражении рост продаж этих препаратов за полгода увеличился до 3,6 млрд руб., на 87%.

Наибольшая динамика продаж, по информации ЦРПТ, наблюдалась у «Сертралина» (рост на 113% в натуральном выражении), «Флуоксетина» (+90%) и «Эсциталопрама» (+79%).