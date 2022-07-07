Глава МВФ не исключает мировой рецессии в 2023 году

Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева считает, что в 2023 году может возникнуть мировая рецессия. Об этом сообщает Reuters.

Среди предпосылок для возникновения рецессии Георгиева называет рост инфляции, замедление экономического развития Китая и санкции в отношении России.

«Перспективы со времени нашего последнего обновления значительно ухудшились. 2022 год будет тяжелым, но 2023 год, возможно, будет тяжелее. Риски рецессии в 2023 году возросли», — пояснила Георгиева.

По информации агентства, инвесторы все более обеспокоены рисками возникновения рецессии. Об этом сигнализирует кривая доходности казначейства США.

Георгиева добавила, что длительное ужесточение финансовых условий усложнит перспективы мировой экономики, поэтому крайне важно взять под контроль рост цен.

Ранее Георгиева заявляла, что МВФ считает, что высокие цены на энергоносители несут риски для мировой экономики, а также влияют на темпы ее развития.