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Ретейлеры начали расширять ассортимент техники за счет производителей из Узбекистана

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Некоторые российские ретейлеры из-за дефицита определенных брендов стали расширять ассортимент за счет производителей из Узбекистана. Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на участников рынка.

«М.Видео-Эльдорадо» договорилась о поставках с узбекским производителем Artel, который выпускает продукцию Samsung, Shivaki, Viessmann. В июле и августе поступят первые партии холодильников, морозильных камер, стиральных машин, телевизоров, кухонных плит, пылесосов и кондиционеров в средней ценовой категории. В «Ситилинке» же заявили, что они вывели на рынок китайский бренд Ascoli и турецкий Grundig.

Эксперты сошлись во мнении, что производитель из Узбекистана вполне может занять до 5% рынка бытовой техники в России в течение двух лет, потеснив многих конкурентов. Для этого должна быть выбрана правильная стратегия.

Аналитики посчитали, что на российском рынке также достаточно возможностей для производителей из Китая. Например, могут появиться такие бренды, как Viomi, ChiQ и TCL. Они могут появиться на российском рынке уже к концу года.

5 июля министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что российским компаниям могут разрешить параллельный импорт автомобилей вне зависимости от решения производителей транспортных средств.

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