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Президент Шри-Ланки попросил Путина выдать кредит для импорта топлива

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Global Look Press

Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса завил, что попросил российского коллегу Владимира Путина открыть кредитную линию для импорта топлива.

«Очень продуктивно провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным», — написал он в Twitter.

Глава островного государства сообщил, что запросил у президента России кредитную поддержку для импорта топлива в Шри-Ланку для преодоления текущих экономических проблем, а также поблагодарил Путина за ранее оказанную помощь.

Раджапакса заявил, что стороны согласились и дальше укреплять двусторонние отношения сфере туризма, торговли и культуры.

Ранее шри-ланкийская газета Daily Mirror со ссылкой на источник сообщила, что президент Шри-Ланки направил своему российскому коллеге предложение о сотрудничестве в сфере поставок нефти и газа.

Шри-Ланка испытывает худший с момента обретения независимости топливный кризис. Запасы топлива на острове подходят к концу. Работники госсектора переведены на удаленный режим работы, не хватает бензина для заправки школьных автобусов.

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