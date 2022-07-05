Глава МИД: Венгрия физически не может отказаться от энергоносителей РФ

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна физически не может заменить использование российских энергоносителей на другие. Об этом он сообщил телеканалу CNN.

«Если поставки из России прекратятся, то не будет физической возможности их заменить. География определила инфраструктуру. Чтобы поменять каналы поставок, <…> необходимо несколько лет, много денег. Но что важнее — в нынешнем случае несколько лет, пять-шесть-семь лет», — сказал он.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна не будет обсуждать предложения, которые могут привести к потере газа из России.

До этого Сийярто заявлял, что страна не намерена даже обсуждать возможность эмбарго на поставки российского газа, так как это разрушит ее экономику.

Глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш напомнил, что ранее Евросоюз ввел санкции против поставок угля и частично нефти из России, а сейчас некоторые государства продолжают поднимать вопрос о введении запрета на российский газ.