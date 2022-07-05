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ФАС не получала ходатайство о приобретении KFC

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Донат Сорокин/ТАСС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявила, что в ведомство не поступало ходатайство о приобретении сети ресторанов KFC. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регулятора.

«До настоящего момента ходатайство об указанной сделке не поступало на рассмотрение в ФАС России. При поступлении служба оценит его на предмет соответствия антимонопольному законодательству», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не получала ходатайств от предполагаемых покупателей сервиса доставки готовой еды Delivery Club.

До этого со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров сообщал, что холдинг VK и компания «Сбер» ведут переговоры о продаже сервиса доставки готовой еды Delivery Club.

В ФАС также отметили, что позиция ведомства будет зависеть от конкретных пунктов и соглашений сторон сделки, которые служба должна будет оценить на предмет соответствия антимонопольному законодательству.

В VK и «Яндексе» не стали комментировать предоставленную ФАС информацию.

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