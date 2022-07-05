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Решетников заявил, что потребление в России в конце июня превысило уровень февраля

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Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

В номинальном выражении в конце июня уровень потребления россиян вернулся и даже несколько превысил уровни февраля 2022 года. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников, пишет «Интерфакс».

«У нас, действительно, на потребительском рынке ситуация улучшилась, на последней неделе июня обороты контрольно-кассовой техники впервые вернулись к февральским значениям, даже чуть-чуть превысили их», — сказал министр.

Однако, по его словам, пока рано говорить о стабилизации рынка. В реальном выражении объемы контрольно-кассовой техники отстают. Рост, который фиксировали в июне, происходил по большей части за счет сезонности в туризме, в гостиничном бизнесе и в транспорте.

В конце июня Решетников заявил, что по итогам июня в стране ожидается дефляция. При этом, по его словам, при сохранении текущей ситуации с рублем в течение еще несколько месяцев многие компании могут сократить производство.

Затем глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила об отсутствии возможных рисков возникновения дефляционной спирали в России.

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