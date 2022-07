Судовладельцы могут заработать свыше $1,6 млн за доставку нефти из России в Китай по морю

Судовладельцы из Китая, Турции и Греции могут заработать более 1,6 млн за перевозку российской нефти в КНР. Об этом сообщает Bloomberg.

Грузоотправители могут заработать свыше $1,6 млн за перевозку российской нефти в Китай, что в три раза дороже, чем до начала спецоперации на Украине, отметили в публикации.

Судовые брокеры указали, что в современных условиях такие заработки стали нормой, так как после начала спецоперации большинство судовладельцев стали отказываться от транспортировки топлива из России. В частности, большинство из них боятся понести репутационные потери или хоть как-то нарушить санкционный режим.

Кроме российского «Совкомфлота», активно занимается транспортировкой нефти китайская Cosco Shipping Holdings. Также в процесс вовлечены суда турецких компаний Active Shipping & Management Ltd, BEKS Ship Management & Trading SA и Dynacom Tankers Management Ltd и греческих Avin International Ltd и Estoril Navigation Ltd.

4 июля агентство Bloomberg сообщило, что Иран вынужден понижать стоимость своей и так уже дешевой нефти ради того, чтобы сохранить конкурентоспособность с Россией в Китае.